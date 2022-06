तो इस वजह से उर्फी जावेद ने बदला नाम? जानें क्या है एक्ट्रेस का 'O' कनेक्शन

उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर यहां अपने अतरंगी लुक्स को शेयर करती रहती हैं। कभी ग्लैमरस तो कभी बोल्ड फोटोज से वो दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। एक बार फिर वो चर्चा में है, लेकिन इस बार उनके चर्चा में होने की वजह उनका कोई लुक नहीं बल्कि उनका नाम है।

जी हां उर्फी ने अपने नाम की स्पेलिंग बदल दी है जिसकी जानकारी उन्होंने खुद इंस्टाग्राम के जरिए दी है। उर्फी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि नाम उनके नाम को वैसे ही बुलाया जाएगा बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। उर्फी ने अपने नाम की स्पेलिंग को बदला है। पहले उनके नाम की स्पेलिंग Urfi हुआ करती थी, जिसको उन्होंने अब Uorfi कर दिया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। पहले उर्फी ने Urfi लिखा। फिर उन्होंने Urrfi किया। अब उन्होंने Uorfi कर लिया है।

why uorfi javed changed spelling of her name know here