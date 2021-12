उदयपुर के 3 लाख बच्चों को नए फेज के पहले दौर में लगेगा टीका

जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए व्यवस्था

चिकित्सा विभाग ने शुरू की तैयारियां

जिले में करीब 3 लाख बच्चों को नए फेज के पहले दौर में एंटी कोरोना टीका लगाया जाएगा। ये बच्चे 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हैं। फिलहाल उन्हें को-वेक्सीन लगाने की ही तैयारी की जा रही है। हालांकि इसे लेकर अभी अनुमति आदेश नहीं आए हैं, लेकिन यदि को-वेक्सीन ही लगाई जाती है तो जिले में स्थित राज्य वेक्सीनेशन स्टोर पर उपलब्ध तीन लाख टीके में से डेढ़ लाख डोज ही उदयपुर जिले को मिलेगी।

