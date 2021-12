युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के 24 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस

Case not registered even after 24 days of death पीडि़त परिवार ने एसपी को दी शिकायत, पानरवा थाना क्षेत्र का है मामला

उदयपुर Updated: December 29, 2021 11:24:24 pm

Case not registered even after 24 days of death झाड़ोल क्षेत्र के सरवण गांव के निवासी युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत के 24 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं होने को लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां एसपी को दी शिकायत में बताया कि युवक को आत्महत्या करना बताया गया, लेकिन उसकी मौत के लिए दो लोग जिम्मेदार है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट देने पर भी केस दर्ज नहीं हुआ।

युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के 24 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस

सरवण निवासी सोमराज मीणा पुत्र वकसीराम कसोटा ने बताया कि उसके छोटे भाई कमलेश मीणा की मौत 4 दिसम्बर को हुई थी। फलासिया से सरवण मार्ग पर खाखर वाली घाटी में एक पेड़ पर उसका शव लटका मिला था। बताया कि कमलेश के आत्महत्या करने के पीछे कोई कारण नहीं था, ऐसे में दो लोगों पर आरोप लगाया गया है। बताया कि कमलेश ई-मित्र सेंटर खोलना चाहता था। ऐसे में उसके प्रतिद्वंद्वी लोगों ने प्रतिस्पर्धा के चलते उसकी हत्या करके पेड़ पर लटका दिया। घटना से पहले कमलेश ने इसकी आशंका की जानकारी भी परिवार को दी थी। मौके के हालात भी ऐसे नहीं थे कि युवक की ओर से आत्महत्या की गई हो। यही नहीं कमलेश के दस्तावेज और मोबाइल सिम भी मौके पर नष्ट की गई थी। शव पर चोट के निशान भी थे। पीडि़तों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को शिकायत की है। इस संबंध में फिलहाल पुलिस की ओर से किसी तरह की बात सामने नहीं आ रही है। ये बात जरुर है कि पुलिस युवक की मौत को आत्महत्या ही मान रही है, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से दो लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देकर हत्या की आशंका जताई गई थी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें