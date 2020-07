चार बार से कांग्रेस अध्यक्ष झाला व चार साल से अध्यक्ष शर्मा हटे

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. कांग्रेस में उठे विवाद के बीच अब जिलाध्यक्ष से लेकर ब्लॉक की कार्यकारिणों के भंग करने के साथ ही उदयपुर शहर के अध्यक्ष की कुर्सी पर चार साल से बैठे गोपाल शर्मा व देहात की कुर्सी पर चौथी बार अध्यक्ष बने लालसिंह झाला का पद भी गया। बड़ी बात यह है कि उदयपुर संभाग में करीब चार जिलाध्यक्ष कांग्रेस नेता सचिन पायलट बहुत निकट वाले रहे। कार्यकारिणी भंग होने के बाद पायलट के समर्थकों में निराशा हाथ लगी। वैसे अभी हटे अध्यक्षों को लेकर लिखित में आगे के कोई निर्देश नहीं मिले है।

कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट के जरिए जैसे ही जिला व ब्लॉक समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लेने की सूचना लगते ही पायलट समर्थकों को बड़ा धक्का लगा क्योंकि पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अधिकांश जगह पर उनके कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर सम्मान दिया गया था। कार्यकारिणी भंग होने के साथ थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था वह भी उनके हाथ से चला गया।



संभाग में ये अध्यक्ष पायलट के नजदीक

उदयपुर देहात अध्यक्ष लालसिंह झाला, शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा (पायलट ने ही नियुक्ति दी थी), चित्तौडगढ़़ में मांगीलाल धाकड़, प्रतापगढ़ में भानुप्रताप सिंह पायलट के बहुत नजदीक है।



उदयपुर में तो दोनों अध्यक्षों का विरोध होता रहा

कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा को लेकर भी उदयपुर में समय-समय पर पार्टी के बीच ही विरोध होता रहा। फरवरी 2019 में पायलट ने शर्मा को शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, इससे पहले जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिय़ा की पुत्रवधु नीलिमा सुखाडिय़ा के पास थी। शर्मा को लेकर सुखाडिय़ा, सुरेश श्रीमाली, सहित सीपी गुट के नेताओं ने कई बार विरोध जताया था। इसी प्रकार फरवरी 2019 में चौथी बार देहात अध्यक्ष बने झाला को लेकर पूर्व मंत्री दयाराम परमार, पूर्व विधायक पुष्करलाल डांगी, रामलाल गायरी आदि ने विरोध जताया था, तब एक होटल में विरोध की बैठक भी हुई थी। वैसे झाला को शर्मा से ज्यादा सक्रिय रहने का लाभ मिलता रहा।

