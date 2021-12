चौथी बार चार संक्रमित, खतरा मुहाने खड़ा, अब 16 एक्टिव केस

सतर्कता जरूरी: लगातार मिल रहे रोगी

टीकाकरण का तय लक्ष्य अधूरा

जिले में रविवार को चार नए संक्रमित सामने आए हैं। ऐसे में अब 16 मरीज एक्टिव है। संक्रमितों में तीन पुरुष व एक युवती शामिल है। वर्तमान में होम आइसोलेशन में 13 रोगी है। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि संक्रमितों में 22 वर्षीय महिला नारी निकेतन चित्रकूटनगर, 34 वर्षीय पुरुष एक होटल से, 20 वर्ष पुरुष गवरी चौक सेक्टर-13 और 76 वर्षीय व्यक्ति गरीब नवाज कॉलोनी मल्लातलाई से है। रविवार को हुई 2011 जांचों में से 4 संक्रमित पाए गए। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 56470 हो चुकी है। डॉ. खराड़ी ने बताया कि 55702 मरीजों को ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल 754 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।

Four infected for the fourth time, danger looms, now 16 active cases