उदयपुर. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ (Lakshyaraj Singh Mewar) इन द‍िनों अपनी थार के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं । उन्‍होंने हाल ही Mahindra की थार 700 (Thar 700) खरीदी तो कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) उन्हें चाबी देने के लिए स्वयं पहुंच गए। चाबी देने की तस्वीरें प्रिंस लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आनंद महिंद्रा दोनों ने अपने ट्विटर पर शेयर की हैंं। दरअसल, थार 700 एक लिमिटेड एडीशन कार है जो कि इसी साल के शुरुआत में लॉन्च की गई थी।

सोमवार को जब फतहसागर ओवरफ्लाेे हुआ तब लक्ष्‍यराजसिंह मेवाड़ वहां थार में ही पहुंचे। लोगों ने उन्‍हें फतहसागर झील के पास थार में घूमते देेेेेखा।

थार की कुल 700 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया। महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये हैं। उदयपुर की मेवाड़ फैमिली कारों के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती है।

9.99 लाख में खरीदी महिंद्रा की थार 700

बता दें कि भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाल हीलोकप्रिय एसयूवी महिंदा थार 700 घरेलु बाजार में उतारी है। लिमिटेड एडिशन मॉडल वाली इस कार को 9.99 लाख रुपए में लक्ष्‍यराजसिंह मेवाड़ ने खरीदीी है।

Meeting with Mr. @anandmahindra an institution in himself. pic.twitter.com/UU2SdW6Siw