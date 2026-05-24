नवरत्न कॉम्प्लेक्स को मिलेगी आधुनिक सीवरेज सुविधा

प्रस्तावित सीवरेज नेटवर्क परियोजना के तहत करीब 40 से 45 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बिछाया जाएगा। परियोजना की तकनीकी बिड 29 मई को खोली जाएगी, इसके बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परियोजना को पूरा करने के लिए 24 माह की अवधि निर्धारित की गई है। भुवाणा और नवरत्न कॉम्प्लेक्स क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुए हैं। यहां बड़े आवासीय प्रोजेक्ट, होटल, शोरूम, कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सीवरेज व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नई परियोजना से इन समस्याओं का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है।