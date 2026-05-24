गन्ने से कैंसर के सटीक व सस्ते इलाज की जगी नई उम्मीद, उदयपुर के वैज्ञानिकों ने बनाए ‘स्मार्ट नैनोकण’

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यह प्रक्रिया कैंसर कोशिकाओं के लिए अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि यह कोशिकीय तनाव उत्पन्न कर प्रोग्राम सेल्स को नष्ट करती है। 45 डिग्र सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के उपचार के बाद इन नैनोहीटरों ने लंग कैंसर सेल् लाइन की जीवितता को लगभग 55% तक कम कर दिया, जबकि स्वस्थ् मानव किडनी सेल लाइन पर कोड उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। शोध अभी प्रयोगशाला स्तन पर है, लेकिन भविष्य में मरीजों क बहुत ही कम कीमत में इसके महत्वपूर्ण फायदे मिल सकते हैं।