सामने पैंथर को देख महिलाओं के उड़े होश, भागकर बचाई जान

उदयपुर. अदवास . पलोदड़ा वन नाक ा अन्तर्गत डाया बांध वन क्षेत्र (forest area)में रविवार को पैंथर (panther) ने बकरियों का शिकार(hunted) कर लिया।

शाम को जंगल से डिंगारीफ ला निवासी थावरी व सम्बूडी मीणा बकरियों को लेकर घर आ रही थी तभी बकरियों के झुण्ड पर पहले से झाडिय़ों में घात लगाकर बैठे पैंथर ने हमला (attack)बोल दिया। पैंथर ने ४ बकरियों को मौके पर ही मार(killed) दिया। महिलाओं ने भी पत्थर फ ेंककर पैंथर को भगाने का प्रयास (try to run away )किया किन्तु पैंथर महिलाओ की ओर गुर्राया व झपट्टा मारने दौड़ा। जैसे तैसे महिलाओं ने घर की तरफ भागकर जान बचाई। सूचना पर आस-पास के घरों से लोग दौड़कर घटना स्थल तक पहुंचे किन्तु तब तक पैंथर चार बकरियों को निवाला बना चुका था। लोगों ने पैंथर को जंगल की ओर खदेड़ा और राहत की सांस ली। सुबह सूचना पर पलोदड़ा वन विभाग की टीम (forest team), सरपंच भगवतीलाल मीणा पहुंचे और मृत बकरियों का पशु चिकित्सालय से पोस्टमार्टम (postmartem)व पंचनामा करवाया। ग्रामीणों ने वन विभाग से पीडि़त परिवार को मुआवजे की मांग की है।