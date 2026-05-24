पेट्रोल-डीजल में फिर लगी आग, आधी हुई ट्रकों की आवक, हर चीज के बढ़े दाम

रोजाना 50 से 60 ट्रकों से आने वाला माल घटकर 20 से 30 ट्रकों तक सिमट गया है। लंबी दूरी के ट्रक या तो देरी से पहुंच रहे हैं या फिर माल लेकर आने से कतरा रहे हैं। इसका असर अब हर घर की रसोई और हर बाजार की कीमतों में दिखाई देने लगा है।शनिवार सुबह छह बजे से पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल अब 110.66 रुपए और डीजल 95.80 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। साथ ही परिवहन लागत बढ़ने से दाल, चावल, तेल, शक्कर, फल और सब्जियों तक के दाम तेजी से ऊपर जाने लगे हैं।