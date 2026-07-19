Rajasthan Gramin Bank : राजस्थान ग्रामीण बैंक की वेबसाइट हैक, हैकर्स ने अपलोड किया एडल्ट कंटेंट, सतर्क रहें उपभोक्ता

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर श्याम चंदेल के मुताबिक, डोमेन एक्सपायर होने के बाद उसे समय पर रिन्यू नहीं किया जाए तो साइबर अपराधी ऐसे डोमेन खरीदकर दुरुपयोग कर लेते हैं। शुरुआत में उस पर एडल्ट या अन्य सामग्री दिखते है, लेकिन बाद में उसी डोमेन पर फिशिंग वेबसाइट बनाकर बैंकिंग जानकारी और ठगी का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी बैंक की वेबसाइट खोलने से पहले उसके यूआरएल की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। वरना ग्राहक आसानी से झांसे में आ सकते हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े उपभोक्ताओं के खातों में सेंधमारी का खतरा बढ़ जाएगा।