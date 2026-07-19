19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan Gramin Bank : राजस्थान ग्रामीण बैंक की वेबसाइट हैक, हैकर्स ने अपलोड किया एडल्ट कंटेंट, सतर्क रहें उपभोक्ता

Cyber ​​Crime : राजस्थान ग्रामीण बैंक का डोमेन रिन्यू नहीं होने का फायदा हैकर्स ने उठाया। हैकर्स ने वेबसाइट पर एडल्ट कंटेंट अपलोड कर दिया है। साथ ही फिशिंग अटैक से डेटा चोरी होने का खतरा भी है।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 19, 2026

Rajasthan Gramin Bank website hacked hackers uploaded adult content consumers cautious

Rajasthan Gramin Bank : ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Gramin Bank : उदयपुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अब राजस्थान ग्रामीण बैंक) के पुराने आधिकारिक डोमेन से जुड़ा एक गंभीर साइबर सुरक्षा मामला सामने आया है। बैंक का पुराना डोमेन समय पर रिन्यू नहीं होने के बाद किसी अन्य पक्ष के नियंत्रण में चला गया। डोमेन को किसी अन्य वेबसाइट पर रीडाइरेक्ट कर अश्लील सामग्री प्रदर्शित की जा रही है। इससे भविष्य में इसी डोमेन का उपयोग ग्राहकों को फर्जी बैंकिंग वेबसाइट पर ले जाकर साइबर ठगी की आशंका है।

डिजिटल फुट प्रिंट के विश्लेषण में सामने आया है कि राजस्थान ग्रामीण बैंक के पुराने डोमेन को 27 जून को दोबारा पंजीकृत किया गया। इसके बाद 2 जुलाई को उस पर एडल्ट कंटेंट अपलोड कर दिया। तकनीकी जांच में इस डोमेन के संचालन का संबंध इस्तांबुल (तुर्की) से जुड़ा दिखाई दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि डोमेन पर अवैध कब्जा हैकिंग का परिणाम है या किसी अन्य ने वैध रूप से रजिस्टर कर लिया।

फिशिंग का बड़ा खतरा

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर श्याम चंदेल के मुताबिक, डोमेन एक्सपायर होने के बाद उसे समय पर रिन्यू नहीं किया जाए तो साइबर अपराधी ऐसे डोमेन खरीदकर दुरुपयोग कर लेते हैं। शुरुआत में उस पर एडल्ट या अन्य सामग्री दिखते है, लेकिन बाद में उसी डोमेन पर फिशिंग वेबसाइट बनाकर बैंकिंग जानकारी और ठगी का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी बैंक की वेबसाइट खोलने से पहले उसके यूआरएल की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। वरना ग्राहक आसानी से झांसे में आ सकते हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े उपभोक्ताओं के खातों में सेंधमारी का खतरा बढ़ जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए एडवाइजरी

साइबर विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि बैंकिंग सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.rgb.bank.in का ही उपयोग करें और वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से जांचने के बाद ही लॉग-इन करें। पुराने डोमेन rajgb.in का उपयोग नहीं करें।

नई वेबसाइट का ही करें इस्तेमाल

पुराने डोमेन का दुरुपयोग होना जानकारी में आते ही पुराने डोमेन को ब्लॉक करवाने के लिए मुख्यालय की आइटी टीम से प्रक्रिया शुरू करवा दी है। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे बैंक मर्जर होने के बाद जारी नई वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, ताकि किसी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी जैसी स्थिति नहीं बने।
चरणजीत सिंह, उदयपुर रीजनल मैनेजर, राजस्थान ग्रामीण बैंक

Chittorgarh : ₹70 करोड़ खपाने की रची जालसाजी, मां को बनाया मोहरा, IAS बेटे और बहू पर गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Chittorgarh Mother serious allegations against IAS son and daughter law complaint in court

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 07:34 am

Published on:

19 Jul 2026 07:33 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Gramin Bank : राजस्थान ग्रामीण बैंक की वेबसाइट हैक, हैकर्स ने अपलोड किया एडल्ट कंटेंट, सतर्क रहें उपभोक्ता

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : फिटनेस का जुनून ऐसा कि लाखों दिलों पर राज करने लगा युवराज

yuvraj singh ranavat
उदयपुर

उदयपुर एयरपोर्ट पहली बार टॉप-10 से बाहर, देश में 12वें स्थान पर फिसला

udaipur airport
उदयपुर

Udaipur: हाइवे का सफर महंगा, 5 टोल प्लाजा पर 5 से 20 रुपए तक बढ़ीं कीमतें, आज से नई दरें लागू

Toll Plaza
उदयपुर

राजस्थान में शराबबंदी की ‘परंपरा’ तोड़ने पर एक और युवक को पेड़ से लटकाया, 8 लोग गिरफ्तार

Udaipur
उदयपुर

उदयपुर : छह दशक पहले उठे विचार ने बदली सेवा परिभाषा, अब तक 51 देहदान

dehdaan udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.