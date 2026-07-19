Rajasthan Gramin Bank : राजस्थान ग्रामीण बैंक की वेबसाइट हैक, हैकर्स ने अपलोड किया एडल्ट कंटेंट, सतर्क रहें उपभोक्ता

Rajasthan Gramin Bank : ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Rajasthan Gramin Bank : उदयपुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अब राजस्थान ग्रामीण बैंक) के पुराने आधिकारिक डोमेन से जुड़ा एक गंभीर साइबर सुरक्षा मामला सामने आया है। बैंक का पुराना डोमेन समय पर रिन्यू नहीं होने के बाद किसी अन्य पक्ष के नियंत्रण में चला गया। डोमेन को किसी अन्य वेबसाइट पर रीडाइरेक्ट कर अश्लील सामग्री प्रदर्शित की जा रही है। इससे भविष्य में इसी डोमेन का उपयोग ग्राहकों को फर्जी बैंकिंग वेबसाइट पर ले जाकर साइबर ठगी की आशंका है।
डिजिटल फुट प्रिंट के विश्लेषण में सामने आया है कि राजस्थान ग्रामीण बैंक के पुराने डोमेन को 27 जून को दोबारा पंजीकृत किया गया। इसके बाद 2 जुलाई को उस पर एडल्ट कंटेंट अपलोड कर दिया। तकनीकी जांच में इस डोमेन के संचालन का संबंध इस्तांबुल (तुर्की) से जुड़ा दिखाई दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि डोमेन पर अवैध कब्जा हैकिंग का परिणाम है या किसी अन्य ने वैध रूप से रजिस्टर कर लिया।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर श्याम चंदेल के मुताबिक, डोमेन एक्सपायर होने के बाद उसे समय पर रिन्यू नहीं किया जाए तो साइबर अपराधी ऐसे डोमेन खरीदकर दुरुपयोग कर लेते हैं। शुरुआत में उस पर एडल्ट या अन्य सामग्री दिखते है, लेकिन बाद में उसी डोमेन पर फिशिंग वेबसाइट बनाकर बैंकिंग जानकारी और ठगी का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी बैंक की वेबसाइट खोलने से पहले उसके यूआरएल की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। वरना ग्राहक आसानी से झांसे में आ सकते हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े उपभोक्ताओं के खातों में सेंधमारी का खतरा बढ़ जाएगा।
साइबर विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि बैंकिंग सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.rgb.bank.in का ही उपयोग करें और वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से जांचने के बाद ही लॉग-इन करें। पुराने डोमेन rajgb.in का उपयोग नहीं करें।
पुराने डोमेन का दुरुपयोग होना जानकारी में आते ही पुराने डोमेन को ब्लॉक करवाने के लिए मुख्यालय की आइटी टीम से प्रक्रिया शुरू करवा दी है। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे बैंक मर्जर होने के बाद जारी नई वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, ताकि किसी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी जैसी स्थिति नहीं बने।
चरणजीत सिंह, उदयपुर रीजनल मैनेजर, राजस्थान ग्रामीण बैंक
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