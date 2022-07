जल की कीमत नहीं समझ रहे ये पानी के सौदागर, हजारों लीटर पानी बह रहा नालियों में

मोहम्मद इलियास/उदयपुर

भूगर्भ में बेस्वाद पानी और अपर्याप्त जलापूर्ति के चलते शहरवासी आरओ ;रिवर्स ऑस्मोसिसद्ध के पानी पर निर्भर हैं। शहर की प्यास की मजबूरी का फायदा उठाकर कई घरों में आरओ प्लांट संचालित होकर पानी का बड़ा धंधा खड़ा हो चुका है।

पानी का सौदा करते आरओ प्लांट संचालकों पर किसी तरह की सरकारी लगाम नहीं है। लिहाजा पानी शुरू करने में आरओ प्लांट से हर रोज लाखों लीटर पानी नालियों में भी बहाया जा रहा है। किसी भी आरओ प्लांट पर वेस्ट पानी को भूगर्भ में छोडऩे की व्यवस्था नहीं है।

उदयपुर शहर में वर्तमान में 99 आरओ प्लांट रजिस्टर्ड है। इनमें एक व्यवसायी प्रतिदिन औसतन 3 हजार लीटर पानी बेचने का व्यवसाय कर रहा है। इस तरह प्रतिदिन 3 लाख लीटर पानी बिक रहा है और इसे शुद्ध करने के लिए करीब 9 लाख लीटर पानी नालियों में बह रहा है। यानि जितना पानी शुद्ध किया जाता हैए उससे लगभग ढाई गुना पानी बर्बाद होता है। फिल्टर पानी से अलग होने वाला अशुद्ध पानी व्यवसायियों के लिए किसी काम का नहीं होता है और वे उसे बहा देते हैं।

...

शहर में अधिकांश जगह पानी खराब

शहर में कई जगह भूजल फ्लोराइड युक्त या बेस्वाद है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी है तो खाराकुआं व उसके पास आसपास के क्षेत्र में पानी पीने योग्य नहीं है। विशेषज्ञ डॉण् जगवीर सिंह चूंडावत ने बताया कि पानी में कैल्शियमए आयरनए फ्लोराइड के साथ ही बैक्टिरिया व अन्य हानिकारक तत्व होते हैं। इसके कारण लोग मजबूरन घरों पर आरओ लगवाते हैंए या फिर पानी बेचने वालों से शुद्ध पानी खरीदते हैंए लेकिन आरओ फिल्टर मशीनों से व्यर्थ बहने वाले पानी को रोकने के लिए सरकार की कोई पाबंदी नहीं है।

..

आरटीआई से पता चला कि शहर में 99 आरओ प्लांट रजिस्टर्ड हैए जहां लाखों लीटर पानी व्यर्थ नालियों में बहाया जा रहा है। शहर में कई इलाके ऐसे हैंए जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। पानी के इस दोहन को रोक सके तो कई इलाकों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है।

तेजशंकर पालीवालए झीलप्रेमी

....

शहर में इतने लगे है आरओ फिल्टर प्लांट

. शहर में प्रतिदिन आरओ का पानी बेचा जा रहा . करीब 3 लाख लीटर

. इस पानी को शुद्ध करने में व्यर्थ हो रहा पानी . करीब 9 लाख लीटर

. शहर में 30 फीसदी घरों में लगे है घरेलू आरओ, वहां भी व्यर्थ बहता पानी

. जितना पानी बर्बादए उतने पानी से कई इलाकों में जल संकट हो सकता है दूर

FIR will be lodged against RO plant operators