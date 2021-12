परिजनों ने शव लेने से किया इनकार तो संस्था ने किया अंतिम संस्कार

Relatives refused to take the dead body काका की हत्या से जेल गए कैदी की मौत, पुलिस आज संस्था की मदद से कराएगी अंतिम संस्कार

उदयपुर Published: December 29, 2021 10:32:33 pm

Relatives refused to take the dead body चित्तौडग़ढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में काका की हत्या करने के मामले में उदयपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी की मंगलवार को बीमारी से मौत हो गई। वह अपने ही काका की हत्या के मामले में जेल में था। ऐसे में कैदी के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस अंतिम संस्कार के लिए संस्था को शव सौंपेगी।

सेंट्रल जेल के जीतमल मेनारिया ने हाथीपोल थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि जाडाणा राशमी चित्तौडग़ढ़ निवासी पारस (37) पुत्र नानालाल रेगर की मौत हो गई। उसने वर्ष 2015 में अपने काका की हत्या कर दी थी। मामले में 28 अगस्त 2016 को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौडग़ढ़ ने काका की हत्या के आरोप में पारस को सजा सुनाई। उदयपुर केन्द्रीय कारागृह में सजा काट रहे पारस की 27 दिसम्बर को तबियत बिगडऩे पर एमबी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम से पहले परिजनों को उदयपुर बुलाने के लिए सूचना दी, लेकिन परिवारजन ने शव लेने से इनकार कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी परिजन नहीं आए और अन्यत्र चले गए। इस पर शाम को अस्पताल चौकी के एएसआइ गोटीलाल के नेतृत्व में कांस्टेबल सुरेश कुमार की टीम ने कार्रवाई की। मेडिकल बोर्ड से विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट कैसेज क्रम 5 के पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। मेडिकल ज्यूरिष्ठ विभागाध्यक्ष डॉ. अखिलेश शर्मा एवं मेडिकल ज्यूरिष्ठ डॉ. मिलनदीप सिंह ने पोस्टमार्टम कर शव सुरक्षित रख दिया। पुलिस ने बताया कि शव बुधवार सुबह बैकुंठ धाम सेवा संस्थान को सौंपा जाएगा।

परिजनों ने शव लेने से किया इनकार तो संस्था ने किया अंतिम संस्कार

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें