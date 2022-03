एपल के नाम से नकली मोबाइल एसेसरीज बेचते 5 गिरफ्तार

सभी आरोपियों को भेजा जेल

उदयपुर Published: March 11, 2022 12:51:47 pm

selling fake mobile accessories in the name of Apple: सूरजपोल थाना पुलिस ने ब्रांडेड कम्पनी की नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

नगर पूर्व वृत्ताधिकारी जरनैल सिंह और सूरजपोल थानाधिकारी लीलाधर मालवीय ने कार्रवाई की। बताया कि ग्रिफिन इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी सर्विसेज के मैनेजर व एप्पल आइफोन के प्रतिनिधि सुमेर नगर मानसरोवर जयपुर निवासी संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह तंवर ने 9 जनवरी को शिकायत की थी। मोबाइल एसेसरीज के थोक व रिटेल विक्रेता की ओर से एप्पल ट्रेड मार्क लगे नकली उत्पाद बेचकर धोखाधड़ी करने वालों की जानकारी दी थी।

यह हुई कार्रवाई

- गुलाब बाग रोड स्थित चिराग आई वल्र्ड दुकान से यूएसबी एडप्टर 43, यूएसबी केबल 190, मोबाइल स्क्रीन गार्ड 200 पीस जब्त किए। आरोपी कालाजी गोराजी निवासी लखन पुत्र जगदीशचन्द्र को गिरफ्तार किया।

- कबर बार शॉप से यूएसबी एडप्टर 4, यूएसबी केबल 6, मोबाइल बैक कवर 130 पीस जब्त किए। आरोपी कालाजी गोराजी निवासी पंकज खरनीवाल पुत्र इन्द्रलाल को गिरफ्तार किया।

- पैरागोन गली स्थित पारस मणि मोबाइल शॉप से बैक कवर 115 पीस जब्त किए। आरोपी टोकर सेमारी निवासी कल्पेश पुत्र दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया।

- कृष्णा मोबाइल शॉप से यूएसबी एडप्टर 4, बैक कवर 30 पीस जब्त किए। आरोपी आंतरी कुम्भलगढ़ राजमसन्द निवासी राहुल आमेटा पुत्र केलाश चन्द्र आमेटा को गिरफ्तार किया।

- जी-3 टेलीकॉम मोबाइल शॉप से बैक कवर 290 पीस जब्त किए। आरोपी गुगली आईडाणा आमेट राजसमन्द हाल सर्वऋतु विलास निवासी संजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राव को गिरफ्तार किया।

