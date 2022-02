बेसहारा जीवन काटती वृद्धा की मौत, कुत्तों के नोंचा शव

उदयपुर Published: February 10, 2022 10:14:27 am

The death of the old lady, Dogs nailed the carcass: संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय की इमरजेंसी यूनिट के बाहर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अज्ञात वृद्धा की मौत के बाद चेहरे पर निशान के आधार पर शव कुत्तों द्वारा नोंचे जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने शव मुर्दाघर में रखवाया है।

हाथीपोल थाना पुलिस ने बताया कि इमरजेंसी यूनिट के यहां करीब 70 वर्षीय वृद्धा की मौत मंगलवार रात को हो गई। बुधवार सुबह वृद्धा के शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं होने और आसपास में कुत्तों के भटकने पर मृत्यु होना मानते हुए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अस्पताल के कार्मिकों की मदद से वृद्धा को इमरजेंसी यूनिट में ले जाकर जांच की, लेकिन उसकी मौत रात को ही होने की पुष्टि की। कांस्टेबल बबलू मीणा की रिपोर्ट पर केस दर्ज करते हुए शव मुर्दाघर में रखवाया गया है। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

बताया गया कि इमरजेंसी यूनिट के बाहर पानी की टंकी के पास टीनशेड के नीचे वृद्धा कई दिनों से शरण लिए हुए थी। संभवतया बीमारी के कारण ही उसकी मृत्यु हुई।

बस स्टैण्ड पर अज्ञात की मौत

सूरजपोल थाना क्षेत्र में उदियापोल बस स्टेण्ड पर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के पास मिले दस्तावेज के आधार पर उसके राजियावास कांकरोली निवासी होना बताया जा रहा है। बताया गया कि यह व्यक्ति आबूरोड से बस में बैठकर उदियापोल बस स्टेण्ड आया था। यहां से गांव जाने के लिए कांकरोली जाने वाली बस के इंतजार में था। इसी दौरान अचानक गश खाकर गिरा। बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, वहीं 108 एम्बुलेंस से उसे एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होना सामने आया है। शिनाख्त नहीं होने की स्थिति में शव मुर्दाघर में रखवाया गया है। पुलिस ने परिजनों की तलाश के प्रयास शुरू किए हैं।

