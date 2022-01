There was a ruckus over a trivial matter मामूली बात पर मच गया बवाल

There was a ruckus over a trivial matter प्रतापनगर और अम्बामाता थाना क्षेत्र की घटनाएं

उदयपुर Published: January 03, 2022 11:34:36 am

There was a ruckus over a trivial matter प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद पर मारपीट और कार में तोडफ़ोड़ की घटना हुई। इस पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि नकवा डबोक निवासी नितेश चौधरी पुत्र प्रेमचंद चौधरी ने केस दर्ज कराया। बताया कि 25 दिसम्बर को वह कार लेकर जा रहा था कि प्रतापनगर चौराहे पर कार एक बाइक से अड़ गई। इस पर देव मगरी नीमचखेड़ा देवाली निवासी मनीष पुत्र मदनलाल मीणा और बड़ला खेरवाड़ा हाल देवाली निवासी अभिजीत पुत्र अभय कुमार भगोरा ने रोका और नितेश के साथ जमकर मारपीट कर दी। उसकी कार के कांच फोड़ दिए। माहौल बिगडऩे पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

इधर, अम्बामाता थाना क्षेत्र में 31 दिसम्बर को कार अडऩे पर कुछ युवकों ने पैसों की मांग कर मारपीट कर दी। पुलिस ने बताया कि खारोल कॉलोनी निवासी सुरेन्द्र सिंह गहलोत ने मामला दर्ज कराया। बताया कि वह कार लेकर जा रहा था कि फतहपुरा पर किसी अन्य को कार अड़ गई। दूसरी कार में सवार युवक ने नुकसान की भरपाई मांगी तो दोनों के बीच विवाद हो गया। युवक गंभीर मारपीट करके भाग छूटे।

कैफे में घुसकर सामान ले जाने का मामला अम्बामाता थाना क्षेत्र स्थित कैफे में जबरन घुसकर सामान ले जाने का मामला दर्ज हुआ। जिस युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, उसने प्रोपर्टी बैंक की नीलामी में खरीदी थी, जबकि पूर्व कब्जेदार की ओर से खाली नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मिलापनगर, जयपुर निवासी पूजा सिंह पत्नी जुगनू रत्नू ने मामला दर्ज कराया। बताया कि सरफराज नामक युवक हींतावाला कॉम्पलेक्स के पास स्थित कैफे में घुस गया और सामान ले जाने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि कैफे की प्रोपर्टी पूर्व में बसंत बाकलिया की थी, जिसने प्रोपर्टी पर लोन लिया था, जिस पर बैंक ने न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय ने बैंक को यह प्रोपर्टी कुर्क कर नीलाम के आदेश दिए थे। बैंक ने प्रोपर्टी नीलाम की तो सरफराज ने खरीदी थी।

घर के बाहर से कार चोरी

प्रतापनगर थाने में रेबारियों का गुड़ा प्रतापनगर निवासी मुकेश दास पुत्र भंवरदास वैष्णव ने मामला दर्ज कराया। बताया कि घर के यहां कार खड़ी की थी, जो चोरी हो गई।

