इस होली चुने अपना मनपसंद रंग, हर रंग देगा अलग तरह की खुशी

- विशेषज्ञ प्रज्ञा टांक ने बताया हर रंग का अपना महत्व मोहम्मद इलियास/उदयपुर

रंग मनोविज्ञान में भावनाओं,हमारी पसंद. नापसंद हमारे व्यक्तित्व को समझने की, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करने की फील्ड है। यहां तक की प्राचीन संस्कृति में भी क्रोमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें रंगो के द्वारा इंसानों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया शामिल है। होली पर देखें कि आपको कौनसे रंग पसंद. नापसंद हैं और वो चुनाव कौनसी भावनाओं से आ रहा है।

रंग मनोविज्ञान में भावनाओं,हमारी पसंद.नापसंद हमारे व्यक्तित्व को समझने की, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करने की फील्ड है। यहां तक की प्राचीन संस्कृति में भी क्रोमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें रंगो के द्वारा इंसानों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया शामिल है।

-

विशेषज्ञ प्रज्ञा टांक का कहना है कि होली पर थाली में सजाये और चमकते हुए अलग.अलग रंग हमें कई बातें सिखलाते हैं। आईए इसी बहाने हम थोड़ा रंग मनोविज्ञान को समझें। रंग अशाब्दिक रूप से जानकारी साझा करते हैं, हमारे मूड पर गहरा प्रभाव डालते हैं साथ ही लोगों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। चाहे घर हो, या दुकान, या फिल्म हो या टीवी विज्ञापन,सब जगह रंगों का चुनाव बहुत ख़ास किरदार निभाता है। यहां तक की आपको कौनसा रंग बहुत पसंद है या नापसंद है, वो आपके बचपन की यादों में उस रंग से जुड़ी घटनाओं और भावनाओं पर आधारित होता है।

different colors of Holi seen in the pre-shoot