Rajasthan Crime : नाबालिग छात्रा से 5 आरोपियों ने किया सामूहिक बलात्कार, एक माह बाद भी कार्रवाई नहीं, परिजन बेबस

Rajasthan Crime : उदयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज होने के एक माह बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों का आरोप है कि पांच बदमाशों ने किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता ने नामजद रिपोर्ट दी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने एक माह में पीड़िता से कई बार बयान बदलवाने का दबाव बनाया। ऐसे में पुलिस ने किसी के दबाव में अब तक कार्रवाई नहीं की है।