बेकाबू वायरस: जिले में 226 दिन बाद मिले 225 संक्रमित

इस लहर में पहली बार आंकड़ा 226 दिन बाद 200 पार

कोरोना जांच एसआरएफ आईडी से सभी लोगों को समय पर नहीं मिल रही ऑनलाइन रिपोर्ट

शहरी क्षेत्र में मिले 167 व ग्रामीण क्षेत्र से मिले 58 पोजिटिव

5 दिनों में 79 कोरोना वॉरियर्स संक्रमित

उदयपुर. जिले में कोरोना वायरस फिर से बेकाबू होने लगा है। गत वर्ष 26 मई को 201 संक्रमित सामने आए थे 7 माह 12 दिन बाद 225 कोरोना पोजिटिव सामने आए हैं। नारायण सेवा संस्थान से 6 बच्चे संक्रमित सामने आए हैं, बताया जा रहा है कि संस्थान की ओर से रेपिड एंटीजन टेस्ट में स्वयं जांच करने पर करीब 55 बच्चे संक्रमित आए थे, हालांकि इसकी पुष्टि के लिए चिकित्सा विभाग ने शनिवार को फिर से बड़ी संख्या में टेस्ट करवाए हैं। जिंक कॉलोनी देबारी में अब तक कुल 22 संक्रमित मिले चुके हैं, जबकि आईआईएम में 17 संक्रमित सामने आए हैं।

