यहां होती है लड़कियों की खरीद फरोख्त, सौदेबाजी में महिलाएं भी शामिल

Women are also involved in the bargaining of girls: आदिवासी महिला को बेचा, खरीदकर प्रताडि़त करने के आरोपी दो भाई गिरफ्तार

उदयपुर Published: February 06, 2022 01:06:07 pm

Women are also involved in the bargaining of girls: आदिवासी अंचल से लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बीते दिनों उदयपुर आकर यह मुद्दा भी उठाया था। ऐसे ही एक मामले में कार्यालय पुलिस उपअधीक्षक वृत्त कोटड़ा ने बलात्कार के मामले में कार्रवाई कर दो आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया। कोटड़ा वृताधिकारी कुशालराम चौरडिय़ा ने बताया कि आरोपी छोटा पचलासा थाना साबला डूंगरपुर निवासी महेन्द्रसिंह और भवानी सिंह पुत्र तखतसिंह को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी को प्रार्थी ने एसपी को रिपोर्ट दी थी। बताया कि दो साल पहले सविना निवासी मोनिका, गणेश और रमेश नामक व्यक्ति थे। मोनिका व गणेश पीडि़ता को उदयपुर लाई। मोनिका ने पीडि़ता की शादी महेन्द्र सिंह से करवाने की बात कही और महेन्द्र सिंह के साथ भेज दिया। उसने अपने गांव में रखा। वह अहमदाबाद में नौकरी करते हुए कुछ दिन आता व फिर 2-3 माह के लिए चला जाता। उससे एक साल पहले एक बेटी का जन्म हुआ। इससे पहले घर पर अकेली रहती तो जेठ भवानी सिंह व देवर दर्जन सिंह गलत नजर रखते थे। इसकी शिकायत महेंद्रसिंह से करती तो वह अपमानित करता। कहता कि शादी नहीं की है, तुझे तो मोनिका से खरीदा है। दो माह पहले महेंद्रसिंह घर आया तब भी शिकायत की तो विवाद हो गया। सभी ने पीडि़ता से मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से पीडि़ता पीहर जाकर रहने लगी। रिपोर्ट में बताया कि मोनिका नामक महिला ने इस तरह से कई शादियां कराई है। प्रकरण एससी/एसटी एक्ट में दर्ज करके जांच कोटड़ा वृत्ताधिकारी ने की।

