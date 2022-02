महाशिवरात्रि पर विश्व रिकार्ड- महाकाल मंदिर और घाटों पर लगेंगे 11 लाख दीये, होगी भव्य आतिशबाजी

11 लाख दीप लगाकर शहर विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा। आयोजन को और भव्य व आकर्षक बनाने के लिए घाटों पर आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी।

11 lakh diyas will be installed on Mahakal temple and ghats