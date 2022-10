कुंभ में आएंगे 7 करोड़ लोग! सिंहस्थ 2028 में पैर रखने की भी नहीं मिलेगी जगह

इस सिंहस्थ में उज्जैन देश-दुनिया के धार्मिक पर्यटन के आकाश में सितारा बनकर दमकने को आतुर है। विक्रम विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक सिंहस्थ 2028 में करीब 7 करोड़ लोगों के उज्जैन पहुंचने का अनुमान 7 crore people will come in Simhastha 2028 है। इस दृष्टि से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण बड़ी भूमिका निभाएगा।

मंदिर के पूर्व प्रशासक डॉ. आरपी तिवारी के मुताबिक, सिंहस्थ में पर्व विशेष और शाही स्नान पर एक दिन में लाखों श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती होता है। सिंहस्थ के दौरान तो रोज 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकाल के सुलभ दर्शन और भीड़ नियंत्रण ही सफल सिंहस्थ आयोजन का अहम हिस्सा होता है।

सिंहस्थ 2028 में मंदिर आने वालों को महाकाल लोक में पृथक क्षेत्र मिलेगा- वर्ष 2016 में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जूता स्टैंड, शामियाने आदि कई अस्थाई सुविधाएं विकसित करनी पड़ी थीं। महाकाल लोक बनने से अब स्थाई सुविधाएं मिलेंगी। सिंहस्थ 2028 में मंदिर आने वालों को महाकाल लोक में पृथक क्षेत्र मिलेगा, जिससे दर्शन का समय आनंदित और सुविधायुक्त रहेगा।

इधर उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए मंगलवार को आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. पीएम मोदी हेलीपैड से सड़क मार्ग से 12.7 किलोमीटर का सफर तय कर महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। इससे तीन घंटे पहले वीवीआइपी मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। रविवार को रूट प्लान तैयार हो गया। मंदिर तक का सफर वे 10 से 12 मिनट में तय कर लेंगे, हालांकि अभी मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। रविवार दोपहर पुलिस लाइन से महाकात मंदिर तक रिहर्सल भी की गई।