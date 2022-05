- कोविड काल में रेलवे ने निरस्त कर दिया था स्टेशनों पर लगी डब्ल्यूवीएम का ठेका, मशीन में सिक्का डालने पर यात्रियों को अपनी ही बोतल में मिल जाता था आरओ वाटर

उज्जैन.

दो साल पहले तक रेलवे स्टेशन पर लगी मशीन में ५ रुपए का सिक्का डालने पर मिलने वाला एक लीटर शुद्ध पानी अब बोतलबंद पानी के रुप में 15 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने स्टेशनों पर पीने के पानी के लिए प्याऊ और इलेक्ट्रानिक मशीनें लगा रखी हैं। लेकिन समय पर प्याऊ की सफाई और पानी की शुद्धता के साथ ठंडा पानी नहीं मिलने पर सवाल उठ रहे हैं।

बता दें कि पश्चिम रेलवे ने आईआरसीटीसी को अपने क्षेत्र के स्टेशनों पर डब्ल्यूवीएम (वाटर वेंडिंग मशीन) से यात्रियों को सस्ते दाम पर पेयजल उपलब्ध कराने का ठेका दे रखा था, जो कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मार्च 2020 में निरस्त कर दिया। ठेका निरस्त होने पर आईआरसीटीसी ने अपनी मशीनें उठा ली तो कुछ ही दिनों में रेलें भी बंद हो गई। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य होने पर ट्रेनें शुरू हो गई तो डब्ल्यूवीएम शुरू नहीं की गई। यही कारण है कि यात्री भरी गर्मी में गला तर करने के लिए बोतल बंद एक लीटर ठंडे पानी के 15 से 20 रुपए खर्च करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 8 डब्ल्यूवीएम (वाटर वेंडिंग मशीन) लगी थी। प्रतिदिन उज्जैन स्टेशन से यात्र करने वाले हजारों यात्री महंगा बोतल बंद पानी खरीदते समय इन मशीनों को याद कर रहे हैं। रेलनीर के नाम से रेलवे यात्रियों को 15 रुपए में एक लीटर वाली बोतल उपलब्ध करवा रहा है, जबकि अन्य कंपनी का पानी खरीदने पर 20 रुपए चुकाना पड़ रहे हैं। गर्मी के सीजन में गला तर करने के लिए महंगा पानी खरीदने वाले यात्री रेलवे से सवाल कर रहे हैं कि सस्ते आरओ पानी का इंतजाम फिर कब शुरू होगा।

A liter of water for five rupees is now fifteen rupees..but why..