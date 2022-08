एसी से लीक होने वाली क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत को खतरा

- फायदेमंद के साथ जानलेवा भी है एसी, डियो और फ्रीज से उत्सर्जित क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस के चलते सरदर्द बड़ी बीमारी, गैस लीक होने पर मौत भी बड़ा कारण

एक्सक्लूसिव अतुल पोरवाल

उज्जैन.

तपती गर्मी से राहत के लिए पंखे, कूलर के बाद एयर कंडीशनर का सहारा है, लेकिन एसी से राहत के साथ जान को भी खतरा है। इसके अलावा शरीर को महकाने के लिए डियो का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे निकलने वाली गैस भी खतरनाक है। फ्रीज से गैस का उत्सर्जन भी मानव जीवन के लिए घातक है। इन आरामदायक जीवन के संसाधनों से उत्सर्जित गैस से ना केवल मानव जीवन बल्कि ओजोन परत को भी खतरा बना हुआ है। इससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि इन सभी संसाधनों में क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल होता है, जो फायदेमंद के साथ नुकसानदायक भी है। इनसे गैस लीक होने पर जहां लोगों की मौत हो जाती है, वहीं इसके वायु में घूलकर ऊपर जाने से ओजोन परत कमजोर पड़ती जा रही है। इसी वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है।

पत्रिका ने जब इस विषय पर विक्रम विश्वविद्यालय की पर्यावरण प्रबंधन अध्ययनशाला के आचार्य डॉ. देवेंद्र मोहन(डीएम) कुमावत से चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नए जमाने के इलेक्ट्रोनिक साधनों जैसे एसी, रेफ्रीजरेटर, डियो आदि में क्लोरो फ्लोरोकार्बन जैसी गैस का इस्तेमाल होता है। ये गैस वातावरण को वातानुकुलित करने का काम करती है और शरीर को महकाती है, लेकिन इनका उत्सर्जन घातक होता है। डॉ. कुमावत के अनुसार सीएफसी (क्लोरो फ्लोरोकार्बन) इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिनका लीकेज होना काफी नुकसानदायक होता है। जब यह गैस स्थानीय स्तर पर घूलकर नष्ट नहीं होती है तो बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है और इसका ऊपर उठना ओजोन परत के लिए घातक है। ओजोन परत के जिस हिस्से से यह गैस टकराती है वह कमजोर हो जाता है। इससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमाण पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग का चार्ट है।

यह बता रहा है सीएसई का अध्ययन

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) का अध्ययन बताता है कि हाल ही में लांच हो रहे मॉर्डन एसी में आर-२९० गैस का इस्तेमाल होने लगा है, जो पहले के मुकाबले कम जहरीली है। इसके अलावा भी कई और गैस हैं। पहले क्लोरो फ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता था। ये वही गैस है जिसे ओजोन लेयर में सुराख के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। बीते करीब 15 सालों से इस गैस के इस्तेमाल को खत्म करने की बात की जा रही है। फिर हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन का इस्तेमाल हुआ। अब इसे भी हटाया जा रहा है।





AC harmful to OZON PARAT, Nature and human body also Atul Porwal Ujjain MP