डॉक्टर का बेटा बेचता है नकली घी, खुश होकर कार्रवाई करने वाले कलेक्टर को मंत्री ने पहनाई माला

उज्जैन. मिलवाटखोरों के खिलाफ मध्यप्रदेश में कार्रवाई जारी है। मध्यप्रदेश के उज्जैन में भी मिलवाटी घी ( Adulterated ghee ) बेचने वाले एक सख्स पर कार्रवाई की है। आरोपी शहर के एक डॉक्टर का बेटा है। पहली बार प्रदेश में मिलावटखोरी करने वाले किसी सख्स पर रासुका ( National Security Act ) लगाया गया है। कार्रवाई करने वाले डीएम को मंत्री तुलसी सिलावट ने सम्मानित किया है।

दरअसल, उज्जैन में गुरुवार को पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ नकली घी तैयार करने वाले कीर्तिवर्धन केलकर ( Kirti Kelkar ) को तड़के घर से गिरफ्तार किया। आरोपी कीर्तिवर्धन को कोर्ट के आदेश पर इंदौर सेंट्रल जेल भेज दिया। उसे तीन महीने की सजा हुई है। खाद्य विभाग की टीम ने केलकर के कारखाने से450 किलो वनस्पति घी, 102 बोतल शॉर्टनिंग और 4 लीटर शुद्ध घी की खुशबू वाला एसेंस पकड़ा है। केलकर परिवार संघ से जुड़ा है।

रात में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नकली घी के कारोबार में फंसे कीर्तिवर्धन केलकर को पकड़ने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बुधवार रात डेढ़ बजे घर पहुंची पुलिस को कीर्तिवर्धन के पिता डॉक्टर गणेश केलकर ने रोके रखा। उनका कहना था कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी रात को मेरे बेटे को लेने आए। इस बीच पुलिस और डॉ केलकर के बीच बहस हुई। आखिरकार पुलिस को समझाने पर वे अपने बेटे को बुलाने पर राजी हुए। जैसे ही कीर्तिवर्धन आया पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई और बताया कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।

लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़

उज्जैन के कलेक्टर शशांक मिश्र ने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे तत्वों में नियमों के प्रति भय रहे और ऐसी प्रवृतियां रुके, इसके लिए रासुका की कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में निर्देश दे रखे हैं।

Ujjain:Madhya Pradesh Health Min tulsi silawat felicitated Collector S Mishra for taking action against trader Kirti Kelkar under National Security Act(NSA) on charges of adulteration in food items;said,“I congratulate team for attempting to put an end to such a practice.”(01.08) pic.twitter.com/zizOMKkBc5