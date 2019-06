उज्जैन. अलीगढ़ में हैवानों की हैवानियत पर पूरा देश उबल रहा है। पूरे देश की यह मांग है कि अलीगढ़ के दरिंदों को फांसी हो। अभी अलीगढ़ का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर से भी एक दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई है। अलीगढ़ की तरह ही हैवानों ने पांच साल की बच्ची से रेप किया और हत्या कर शव को शिप्रा नदी में फेंक दिया।

महाकाल की नगरी उज्जैन आज शर्मसार है। पांच साल की मासूम बच्ची के साथ यहां भी हैवानियत हुई है। जिसे सुन आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां रात के अंधेरे में बच्ची का अपहरण किया गया, फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को शिप्रा नदी में फेंक दिया गया। इस घटना से पूरे शहर में आक्रोश है। लोग दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं।

दो बजे रात को अपहरण

उज्जैन के भूखी माता क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्टे पर अपने परिवारवालों के साथ सो रही बच्ची का आरोपियों ने अपहरण किया। वहां, बच्ची के माता-पिता और दो बहनें और सो रही थीं। जब सुबह परिवार की नींद खुली तो बच्ची गायब थी। परिवार वालों ने काफी ढूंढा लेकिन बच्ची नहीं मिली तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी खोजबीन की लेकिन कोई खबर नहीं मिली।

rape case" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/06/08/ujj0814_4682910-m.jpg">

शुक्रवार को दोपहर में मिली जानकारी

स्थानीय लोगों ने शुक्रवार दोपहर तीन बजे भूखी माता क्षेत्र स्थित लालपुर के समीप नदी में एक बच्ची का शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की पहचान की तो वह ईंट भट्ठे से गायब बच्ची के रूप में पहचान की गई। उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं।

एसपी ने लिया जायजा

शिप्रा नदी में से बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया। मौके पर एसपी सचिन अतुलकर भी पहुंचे। उन्होंने भट्टे में जिस टापरी से बच्ची गायब हुई वहां जाकर परिजनों से चर्चा की। खून और ईंट मिलने वाली जगह का भी जायजा लिया। वहीं शिप्रा नदी में जाकर उस स्थान का भी मुआयना किया, जहां से शव मिला है।

जांच के लिए एसआईटी गठित

उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर ने कहा कि अभी तक जो जांच हुई है, उसके अनुसार रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई है। यह मामला काफी गंभीर है, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य थाना प्रभारियों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पुलिस ने कुछ संदिग्धों को अपने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

Madhya Pradesh: Police detained two persons in connection with the rape and murder of a minor girl in Ujjain. Sachin Atulkar, SP, says,"SIT was formed for the investigation. The suspects are being interrogated. Further investigation is being done." pic.twitter.com/tnUyullQFe