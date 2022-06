लापरवाही या लाड.. 14 वर्ष से छोटे बच्चों को गाड़ी पकड़ा रहे माता-पिता, 1 वर्ष की 38 दुर्घटनाओं में 8 की मृत्यु, 33 घायल

- ना मां-बाप सतर्क ना पुलिस कर रही कार्रवाई, आरटीओ भी नहीं दे रहे ध्यान, वर्ष २०२१ में हुई ३८ हादसों में 3 बालक पांच बालिकाओं की मौत के साथ 20 बालक 13 बालिकाएं घायल

अतुल पोरवाल@उज्जैन.

चौदह वर्ष से कम उम्र में अपने नाबालिग बच्चों से माता-पिता का इतना लाड भी ठीक नहीं कि उन्हें सड़क पर दौड़ाने के लिए गाड़ी थमा दें। इस उम्र में परिवहन विभाग से लर्नर लाइसेंस भी नहीं बन सकता है, जिससे नियम विरूद्ध 'लाडÓ का खामियाजा कई माता-पिता भुगत रहे हैं। यातायात थाने के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच उज्जैन शहर में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के 38 हादसे दर्ज किए गए, जिनमें 8 की मौत हो गई। यही नहीं इन हादसों में 33 बच्चे घायल भी हुए। बावजूद इसके ना तो मां-बाप का लाड़ कम पड़ रहा है और ना ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर यदा-कदा सड़कों पर कार्रवाई करने वाला परिवहन विभाग भी आंखें मुंदे बैठा है। बता दें कि इस शैक्षणिक सत्र के स्कूल शुरू हो चुके हैं, जिसमें फिर कई नाबालिग गाडिय़ां दौड़ाते नजर आने लगे हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से भी सबक नहीं लेने वाले पालक लापरवाही कर अपने भविष्य(बच्चों) के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

