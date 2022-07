भर्तृहरि बंद..कालिदस में 35 बच्चे..सांदीपनि होस्टल भवन की स्थिति भी ठीक नहीं

- शालिग्राम तोमर होस्टल ही एक विकल्प, जिसमें मनमाफिक शुल्क वसूलना चाहता है, विक्रम विश्वविद्यालय, छात्रों ने किया बहिष्कार

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट उज्जैन.

जब बरसों पुराने भवनों की स्थिति जरूरत से ज्यादा बिगड़ी तब भी विक्रम विश्वविद्यलय ने इनकी सुध नहीं ली। लेकिन अब जब नया होस्टल तैयार हो गया तो पुराने भवनों की मरम्मत याद आ गई। वैसे भी भर्तृहरि छात्रावास दयनीय स्थिति के चलते पिछले एक साल से बंद पड़ा है। वहीं कालिदास व सांदीपनि होस्टल भवनों की भी स्थिति ठीक नहीं है। पुराने होस्टलों में छात्रों को ७ हजार रुपए साल चुकाना पड़ रहा था, लेकिन अब विवि प्रबंधन नया और अधिक सुविधाजनक बताकर शालिग्राम होस्टल में दो गुना से अधिक राशि वसूलना चाहता है, जिस निर्णय के विरूद्ध छात्र एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं। पत्रिका ने जब छात्रों से बात की तो उनका कहना था कि मीलों दूर से यहां आकर पढ़ाई करने में पारिवारिक के साथ आर्थिक तंगी का दर्द हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बावजूद इसके विवि प्रबंधन एक साथ दो गुना से अधिक राशि बढ़ाकर हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है, जिसका असर हमारी शिक्षा पर पड़ेगा और यह ठीक नहीं है।

Bhartrihari Bandh.. 35 children in Kalidas.. Condition of Sandipani Hostel building is also not good Ujjain MP