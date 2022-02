बंपर नौकरी का मौका...चार दिनों तक चलेगा मेगा कैम्पस

गुजरात और महाराष्ट्र की कपंनियों में नौकरी का सुनहरा अवसर

उज्जैन Published: February 15, 2022 08:01:25 pm

उज्जैन. देवास रोड स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय उज्जैन में 16 फरवरी से चार दिवसीय ओपन मेगा कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन शुरू होगा। 19 फरवरी तक चलने वाले इसे इंटरव्यू में पुणे, गुजरात, मुम्बई की कंपनियां आएगी। वहीं इंटरव्यू में प्रदेशभर के छात्र शामिल होंगे। बाहरी छात्रों के नि:शुल्क ठहरने के इंतजाम भी किए गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एसके शास्त्री ने बताया कि इस ओपन मेगा इंटरव्यू में मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, कैमिकल व प्लास्टिक इंजीनियरिंग में 2019, 20-21 व रनिंग बैच 2022 के डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। ओपन कैम्पस होने के कारण देवास, शाजापुर, पचौर, राजगढ़, ब्यावरा के साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, रीवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से 300 से अधिक उम्मीदवारों के भाग लेने की संभावना है। शहर के बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के लिए संस्था के छात्रावास में आवास व भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस मेगा कैम्पस इंटरव्यू से उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।

यह कंपनियां लेगी साक्षात्कार

ओपन मेगा कैंपस साक्षात्कार के लिए 16 फरवरी को बड़ोदरा की एलम्बिक फार्मास्युटिकल लिमिटेड, 17 फरवरी को पुणे की एडविक हाईटेक प्रालि व पोलीरब कूपर स्टेण्डर्ड, 18 फरवरी को मुम्बई की विंड वल्र्ड इंडिया लिमिटेड तथा 19 फरवरी को पुणे की गेब्रियल कंपनी लिमिटेड आएगी। ओपन कैम्पस होने के कारण देवास, शाजापुर, पचौर, राजगढ़, ब्यावरा के साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, रीवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से 300 से अधिक उम्मीदवारों के भाग लेने की संभावना है। 16 फरवरी से चार दिवसीय ओपन मेगा कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन शुरू होगा।



Bumper job opportunity... Mega Campus will run for four days

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें