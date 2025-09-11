किसान न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस में बगावत, मंच पर ही होगा टकराव!

बुधवार को कांग्रेस संगठन सृजन अभियान से नाराज कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। इसमें निर्णय लिया कि 12 सितंबर को मंडी में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे बल्कि अलग से मंच लगाकर आने वाले नेताओं का स्वागत किया जाएगा और गलत सृजन अभियान की बात रखी जाएगी। उज्जैन में मुकेश भाटी को दोबारा शहर अध्यक्ष बनाने के साथ ही जिले में महेश परमार को जिलाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया जाएगा। बैठक में डॉ. बटुकशंकर जोशी, चेतन यादव, माया त्रिवेदी, मुरली मोरवाल, महेश सोनी, कैलाश बिसेन, परमानंद मालवीय मौजूद थे।