- होस्टल की दर दो गुना तक बढ़ाए जाने के खिलाफ विक्रम विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलित, शुल्क कम करने के लिए प्रदर्शन

उज्जैन.

विक्रम विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बना नया शालीग्रामी तोमर होस्टल अब तक पुराने छात्रावास के शुल्क पर संचालित हो रहा था, लेकिन अब इसे अधिक सुविधाओं के साथ वीआईपी बताकर शुल्क तय कर दिया गया, जो पहले से लगभग दो गुना हो गया है। पहले छात्र लगभग ६५०० रुपए सालाना शुल्क में रहते थे, लेकिन उन्हें अब १४४०० रुपए चुकाना होंगे। इसमें भी यदि कोई छात्र सिंगल रूम लेता है तो उसे २८८०० रुपए भरना पड़ेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के इस निर्णय पर छात्र आंदोलित होकर शुल्क वृद्धि वापसी के लिए आंदोलन प्रदर्शन की राह पर चल पड़े हैं।

बता दें कि ४ बालक छात्रावास हैं, जिनमें रहने के लिए पहले करीब ६५०० रुपए सालाना शुल्क था। अब जब तीन होस्टल का रिनोवेशन होना है तो नए शालीग्राम तोमर होस्टल की दर नए सिरे से निर्धारित कर लगभग दो गुना कर दी गई। अब होस्टल में ट्वीन शेयरिंग के आधार पर १४४०० रुपए सालाना तथा सिंगल रूम के लिए २८८०० रुपए तय कर दिया गया। बता दें कि विक्रम विवि में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कुल ६ होस्टल हैं, जिनमें ५ बालक व १ कन्या छात्रावास है। इन होस्टल में एक प्रबंधन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों का भी शामिल है। प्रबंधन होस्टल को हटा दें तो शेष ४ में से ३ का रिनोवेशन होना है, जिनके विद्यार्थियों को अपने कमरे खाली कर नया आशियाना तलाशना होगा। या फिर वे नए बने शालीग्राम तोमर होस्टल में प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन दो गुना शुल्क के साथ। सोमवार ११ जुलाई को जारी अधिसूचना में विवि प्रबंधन ने नई दरें स्पष्ट कर दी, जिनके खिलाफ छात्रों में भारी गुस्सा है। विवि शुल्क वृद्धि के निर्णय के खिलाफ छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ अखिलभारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। एबीवीपी के महानगर मंत्री गौरव बैंडवाल व युवराज पंड्या ने बताया कि होस्टल के शुल्क की एक साथ इतनी वृद्धि उचित नहीं है। विद्यार्थी परिषद इस वृद्धि का विरोध करते हुए पूर्व का शुल्क यथावत रखने की मांग करता है। यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन उग्र होगा।

Earlier it was normal like other hostels..now fixed more charges by calling them VIP Ujjain MP