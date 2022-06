गैर जिम्मेदारी का फाल्ट..बिजली गुल होने पर फोन नहीं उठाते जिम्मेदार

- बेपरवाह अधिकारियों से गड़बड़ाया प्रबंधन, जनता परेशान

उज्जैन.

बिजली गुल होने का दौर अकसर मानसून में होता है, लेकिन इस वर्ष गर्मी में बंद होती बत्ती बिजली कंपनी की लापरवाही का खुलासा कर रही है। मानसून पूर्व मेंटेनेंस के बावजूद जगह-जगह गैर जिम्मेदारी के फाल्ट सामने आ रहे हैं। इस लापरवाही की बत्ती गुल होने से जनता परेशान है। शहर के हर क्षेत्र में दिन भर बार-बार बिजली बंद होने से ना केवल जनता को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, बल्कि ट्रांसफार्मर जलने, फाल्ट होने से बिजली कंपनी को भी आर्थिक फटका लग रहा है। अप्रेल व मई माह में शहर के दोनों जोन में 45 से ज्यादा फाल्ट हुए हैं, वहीं 12 से ज्यादा बार ट्रांसफार्मर में आग लगी है। इधर बिजली की चोरी करने के लिए तार काटे जा रहे हैं, जिससे भी होने वाले फाल्ट के कारण बिजली बंद हो रही है। बिजली कंपनी के अफसरों का कहना है कि बिजली चोरी पकडऩे के प्रयास जारी है, वहीं ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने से भी बिजली बंद करना पड़ रही है।

