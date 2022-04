स्कूल में पढ़ रहे चार कशाय, पांच महापाप से निजात का पाठ.. घर पर समझी कलमे की अहमियत

चौरासी बरस से लगातार उज्जैन के सूर्यसागर दिगंबर जैन स्कूल में अध्ययन कर रहे 90 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम समुदाय के बच्चे, नैतिक शिक्षा में पढ़ रहे जैन संप्रदाय की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें

अतुल पोरवाल

उज्जैन. साल 1938 से संचालित सूर्यसागर दिगंबर जैन स्कूल अब हायरसेकेंडरी स्कूल श्रेणी का है। इसमें शुरू से अब तक अधिकांश मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ाई करते रहे हैं। पिछले 84 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे वर्ग विशेष के बच्चों और उनके पालकों में कभी धर्म अंतराल की भावना नहीं रही और ना ही स्कूल प्रबंधन ने इसे तवज्जो दी। यहां पढऩे वाले बच्चे स्कूल में चार कशाय (गतियांद्ए), पांच पाप से निजात पाने की तरकीब सीख रहे हैं। वहीं अपने घर पर कलमे की अहमियत से भी वाकीफ हो रहे हैं। पत्रिका ने जब इस स्कूल की जमीनी हकीकत समझी तो यहां वर्ग विशेष के बच्चे बगैर किसी भेदभाव के नैतिक शिक्षा में जैन संप्रदाय की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इन पुस्तकों को ना तो स्कूल प्रबंधन ने कभी धर्म की पुस्तकें कहा और ना ही बच्चों ने इन्हें माना। बल्कि इनमें अंकित सामग्री से अपने जीवन में नैतिक शिक्षा का प्रवाह बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कई बच्चे इसमें सफल भी रहे। खासी बात यह भी है कि उज्जैन के श्रीपाल मार्ग, लखेरवाड़ी में संचालित इस स्कूल में हमेशा ही मुस्लिम समुदाय के बच्चों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक रही है। स्कूल प्राचार्य सागर जैन के अनुसार वर्तमान में इस स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की संख्या 453 है, जिनमें 417 मुस्लिम समुदाय के हैं।

नैतिक पाठ्यक्रम की ये दो पुस्तकें

दिगंबर जैन के स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षावली भाग-2 तथा चरित्र निर्माण भाग-3 भी शामिल हैं। इन पुस्तकों से छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाती है।

