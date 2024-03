Fraud: पीएम सूर्योदय योजना में आपका चयन हुआ है, अब सब्सिडी के 5500 की टोकन मनी डालें!

Fraud in PM Suryoday Scheme on Registeration: प्रधानमंत्री सूर्योदय सोलर योजना अभी शुरू हुई नहीं है कि धोखेबाज सक्रिय हो गए हैं। योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वालों के पास फर्जी फोन पहुंच रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि योजना में आपके मकान का चयन हो गया है और सब्सिडी के लिए 5500 रुपए की टोकन मनी सेंड कर दीजिए। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी किसी भी राशि की मांग नहीं की गई। इस प्रकार के फर्जी फोन आने पर लोग पोस्ट ऑफिस में वास्तविकता का पता लगा रहे हैं।

क्या चोरी हो गए लोगों के रेकॉर्ड? पोस्ट ऑफिस में सूर्योदय योजना (PM Suryodaya Scheme) के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Onlime Registration) हुए हैं। ऐसे में जिन लोगों के नाम व नंबर पर फोन पहुंच रहे हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि यह डाटा लीक तो नहीं हो गए हैं। आखिर सरकारी विभाग में दर्ज जानकारी फर्जी लोगों के पास कैसे पहुंच रही है। उज्जैन में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी इस मामले में बड़ी गड़बड़ी होने की आशंका जता रहे हैं। पीएम सूर्योदय योजना पीएम सूर्योदय योजना में सरकार की ओर से लोगों के घरों पर सोलर प्लांट लगाकर दिए जाएंगे। दो-तीन सोलर कंपनी को ठेका दिया जाएगा। योजना में दो किलो वाट तक के सोलर संयंत्र पर प्रतिकिलो वाट 30 हजार रुपये तथा तीसरे किलो वाट के लिए 18 हजार रुपए की सब्सीडी मिलेगी। इस तरह तीन किलो वाट तक के संयंत्र के लिए अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सावधान! राशि की मांग नहीं की जा रही पीएम सूर्योदय योजना के तहत डाक विभाग ने 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें लोगों के बिजली बिल व फोन नंबर मांगे गए थे। उज्जैन जिले में ऐसे करीब 7 हजार लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। वहीं अब जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनके पास फर्जी कॉल आना शुरू हो गए है। दरअसल सूर्योदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होने के बाद सोलर कंपनियों की ओर से सर्वे होकर सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। इसी का फायदा धोखेबाज उठा रहे है। जो लोगों को फोन करके उन्हें सोलर योजना में चयन होने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि योजना में आपको सब्सिडी मिलनी है, उसके लिए टोकन मनी देना होगी। टोकन के रूप में राशि 5500 रुपए मांगी जा रही है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी तरह की धोखाधड़ी सामने तो नहीं आई लेकिन पोस्ट ऑफिस में लोग हकीकत जानने पहुंच रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी भी ऐसे किसी भी रुपए जमा करने से मना कर रहे हैं। योजना में ग्रामीणों ने नहीं दिखाया उत्साह

पीएम सूर्योदय योजना में रजिस्ट्रेशन कराने में ग्रामीणों ने उत्साह नहीं दिखाया। डाक विभाग को जिले में 35 हजार लोगों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य मिला था। इसके एवज में सिर्फ 7 हजार लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें सर्वाधिक शहरी व कस्बा क्षेत्रों से है। डाक विभाग के कर्मचारी बता रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए कि उन्हें पहले ही सस्ती बिजली मिल रही है। वहीं किसानों को डर था कि मोबाइल नंबर व बिल देंगे तो उन्हें सस्ती बिजली मिलना बंद नहीं हो जाए। रजिस्टर्ड लोगों के पास आ रहे फर्जी काल पीएम सूर्योदय योजना में रजिस्टर्ड किए लोगों के पास फर्जी काल आ रहे है। इसमें लोगों से योजना में चयन होने और सब्सिडी के टोकन मनी के रूप में 5500 रुपए मांग रहे हैं। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसी किसी राशि की मांग नहीं की जा रही है। -केएस पंवार, डिप्टी सुपरीटेंडेट, पोस्ट ऑफिस पढ़ना जारी रखे