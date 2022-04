सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद भी छोडऩे को तैयार नहीं सरकारी घर

विक्रम विश्वविद्यालय के 12 आवासीय भवनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं सेवानिवृत्त, स्थानांतरित कर्मियों के अलावा राजनीतिक प्रभाव वाले लोग

पत्रिका पड़ताल

अतुल पोरवाल

उज्जैन.

जब तक नौकरी में रहे वेतन भी प्राप्त किया और सरकारी सुविधाओं का भी लाभ लिया। अब जब सेवानिवृत्ती के बाद पेंशन मिल रही है, सरकारी आवास छोडऩे को तैयार नहीं। विक्रम विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों पर कब्जा जमाए बैठे कर्मचारियों से आवास खली कराने के लिए विक्रम विवि का प्रशासन विभाग केवल नोटिस थमाकर खानापूर्ति कर रहा है, जबकि ५ साल से अधिक समय से कब्जाए बैठे लोगों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विवि से मिली जानकारी के मुताबिक लिपिक विभाग से 5 साल पहले एच्छिक सेवानिवृत्ती लेने वाले राधेश्याम मिश्रा ने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया और ना ही किराया जमा कराया है। जबकि विक्रम प्रबंधन केवल नोटिस से काम चला रहा है। ऐसे ही कई आवास ऐसे भी हैं, जिन पर विवि के बाहर वाले कर्मचारी और राजनीतिक लोगों का कब्जा है। इस मामले में विवि प्रबंधन के अजीब जवाब हैं, जो या तो राजनीतिक दबाव में हैं या फिर सांठगांठ कर अपनी नौकरी चला रहे हैं।

Government house not ready to leave even after five years of retiremen