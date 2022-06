शहर की 381 आंगनवाडिय़ों में सरकारी रिकॉर्ड दिखा रहा है 45500 बच्चे, एवरेज के दस गुना से भी कम उपस्थिति

- आंगनवाडिय़ों में शून्य से 6 वर्ष के बच्चों को मिलता है स्कूली शिक्षा का सलीका, कुल आंगनवाडिय़ों की संख्या से बच्चों की संख्या पर प्रत्येक आंगनवाड़ी के खाते में एवरेज 119 बच्चे, कम उपस्थिति की नहीं होती समीक्षा

उज्जैन.

आंगनवाड़ी केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी में दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं में अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के साथ तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली विद्यालय पूर्व की शिक्षा शामिल है। महिला बालविकास विभाग के आंकड़ों में उज्जैन जिले में 2127 आंगनवाडिय़ां संचालित हो रही है, जिनमें उज्जैन शहर की 381 आंगनवाडिय़ां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक शहर की 381 आंगनवाडिय़ों में शून्य से 6 वर्ष की उम्र वाले 45501 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन उपस्थिति 25 प्रतिशत भी नहीं है। आंगनवाडिय़ों का निरीक्षण भी यदा-कदा होता है, लेकिन कम उपस्थिति की समीक्षा के नाम पर कागजी खानापूर्ति की जा रही है। पत्रिका टीम जब योगेश्वर टेकरी स्थित आंगनवाड़ी पहुंची तो यहां एक भी बच्चा नहीं था। बावजूद इसके बच्चों का खाना आया तो बताया कि गर्मी ज्यादा होने से बच्चों को ज्यादा देर बैठा नहीं सकते, लेकिन उन्हें मध्याह्न भोजन के लिए बुलाते है।

