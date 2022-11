MP में सबसे पहले महाकाल लोक में शुरू हो रही है हाई स्पीड इंटरनेट की 5G सुविधा, दिसंबर में मिल रही है सौगात

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहे मुताबिक इस एमपी में 5G (5G Network in MP) सुविधा का शुभारंभ किया जा रहा है। देशभर में इस 5G (5G Network in MP) सुविधा के लिए फिलहाल चुनिंदा शहरों को ही इस सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। मध्यप्रदेश में यह सुविधा (5G Network in MP) सबसे पहले महाकाल लोक में शुरू की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक पोल लगाने के लिए शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। महाकाल लोक में सुविधा (5G Network in MP) शुरू होने के बाद शहर की कई कॉलोनियों में 5G सेवा के तहत टॉवर लगाया जाना प्रस्तावित है। महाकाल लोक में बनी सरफेस पार्किंग को भी 5G नेटवर्क एरिया के अंतर्गत लाया जाएगा। यहां 3 मीटर, 6 मीटर और 12 मीटर के पोल लगाए जाने हैं।