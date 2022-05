पृथ्वी से परावर्तित किरणों को वातावरण से बाहर जाने में रोक रहे हाइड्रोकार्बन, इसलिए बढ़ा तापमान

- सीजन का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज, मौसम व जलवायु विशेषज्ञ डॉ. कुमावत बोले- प्रदूषण से बढ़ रहा तापमान

अतुल पोरवाल

उज्जैन.

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुवार को शहर का पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। यह सीजन का अधिकतम तापमान भी रहा। लू के थपेड़ों ने जीना दुश्वार कर दिया। गमछे, स्कार्फ के बाद भी गर्म हवा चेहरे को झुलसा रही थी। गत वर्ष मई के तापमान से तुलना करें तो औसतन तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तापमान लगातार बढ़ रहा है। यह सवाल गर्मी जितना ही बेहाल किए हुए है। पत्रिका ने पाठकों के लिए मौसम व जलवायु विशेषज्ञ और विवि के पर्यावरण प्रबंधन अध्ययनशाला के आचार्य डॉ. देवेंद्र मोहन कुमावत से इसको जानने की कोशिश की तो वह बोले, हाइड्रोकार्बन पृथ्वी से परावर्तित किरणों को वातावरण से बाहर जाने से रोक रहे हैं। इससे लगातार औसत तापमान बढ़ रहा है। साल-दर-साल बढ़ रही गर्मी ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आइए जानते हैं, उनसे

Hydrocarbons preventing the reflected rays from the earth from going o