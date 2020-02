देश की इकलौती ट्रेन जिसमें बना है भगवान शिव का मंदिर, सीट भी रिजर्व, पांच मिनट पहले तक मिलती है टिकट

उज्जैन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से इंदौर के लिए 'काशी-महाकाल एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन देश के तीन ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ, खंडवा में ओमकारेश्वर और उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को जोड़ेगी। इस ट्रेन की खास बात ये है कि इस ट्रेन में महाकाल के लिए एक सीट रिजर्व की गई है।

