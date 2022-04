बाबा महाकाल दर्शन- महामंडलेश्वर और दृष्टिबाधितों को मंदिर में प्रवेश से रोका

बाबा महाकाल के दर्शन में भेदभाव या जिम्मेदारी का अभाव, कलेक्टर का आदेश हवा में उड़ा रहे हैं कर्मचारी

Published: April 24, 2022 07:22:59 am

उज्जैन। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक व विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं से भेदभाव किया जा रहा है। जबकि साधु-संतों और दृष्टिबाधितों के लिए कलेक्टर ने साफ तौर पर आदेश दे रखा है कि उन्हें नंदी हॉल और पूजा-आरती का समय छोडक़र गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए, बावजूद इसके अधिकारी-कर्मचारी आदेश को हवा में उड़ा रहे हैं।



कुछ ऐसा ही घटनाक्रम शनिवार को हुआ। जहां बडऩगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी महाराज, उत्तराखंड शनिवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे। यहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें गर्भगृह में प्रवेश से रोक दिया। उन्होंने इस घटना पर मंदिर प्रशासन पर जताई नाराजगी है। वे मंगलवार, 26 अप्रैल तक बडऩगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में ही ठहरेंगे।

Mahamandaleshwar and the visually impaired stopped to impaired Baba Mahakal Darshan