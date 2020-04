उज्जैन में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम को पहले दी गाली, फिर दी धमकी

उज्जैन. प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के अब तक 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उज्जैन में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है।

Madhya Pradesh: A medical team that had visited Bilotipura area in Ujjain for a medical survey of the residents of the area claim that they were verbally abused and threatened by the residents who had refused to share information with them. pic.twitter.com/PEvwJrM3r3