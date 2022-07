मानसून की गणना से व्यापार में मिलाजुला असर, पारंपरिक खेती को फायदा

- मानसूनी गणना से ज्योतिष शास्त्री पंडित डब्बावाला ने पत्रिका से चर्चा में बताया भविष्य का अनुमान

पत्रिका विशेष अतुल पोरवाल उज्जैन.

सूर्य की कर्क संक्रांति व सिंह संक्रांति श्रेष्ठ वर्षा का कारक बनेगी। वर्षा ऋतु का चक्र 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच विशेष प्रभाव दर्शाएगा। वर्षा का प्रतिशत 80 प्रतिशत श्रेष्ठ व 20 प्रतिशत खंड वृष्टि के अनुपात पर रहेगा। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री पं. अमर डब्बावाला का भविष्यानुमान है कि यह मानसून पारंपरिक कृषि के लिए अनुकूल रहेगी। पत्रिका से चर्चा में पं. डब्बावाला ने बताया कि कुछ स्थानों पर जायद की फसलें प्रभावित होंगी। मानसून की गणना से व्यापार मिले-जुले प्रभाव को दर्शाएगा।

भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जलवायु के संदर्भ का चिंतन करने के लिए मैदानी ज्योतिष का एक विशेष भाग कार्य करता है। क्योंकि मौसम तथा जलवायु से संबंधित सिद्धांत शैली का अलग प्रभाव होता है। इसके संबंध में मैदिनी को विशेष रूप से मान्यता दी गई है। मैदिनी का गणित सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र के साथ-साथ वायु नाड़ी तंत्र पर भी कार्य करता है। विशेष रुप से छह ऋतुओं का वर्ष समय सीमा का आधार पर अपने चक्र तैयार करते हैं। इसी तरह से वर्षा ऋतु का चक्र भी सूर्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सूर्य सिद्धांत इसलिए भी आवश्यक है कि सूर्य की संक्रांति से संबंधित गणना ही वर्षा का आधार बनती है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब सूर्य जल चक्र राशि कर्क में होते हैं तब विशेष रूप से वर्षा का योग बनता है। साथ ही सूर्य की संक्रांति में 3 राशियां वर्षा के लिए विशेष मानी गई है। इनमें मिथुन, कर्क, सिंह इन तीन राशियों पर सूर्य का गोचर होने से वर्षा ऋतु का चक्र पृथ्वी को जल पूरित करता है।

Mixed effect in business due to the calculation of monsoon, traditional farming benefits Ujjain MP