141 कोर्स में एक भी एडमिशन नहीं, 35 में 5 से कम प्रवेश, रिजल्ट में देरी

- एक साथ कोर्स बढ़ाने से पेंच में फंसी विक्रम यूनिवर्सिटी, कद बढ़ाने के चक्कर में फंस गए कुलपति, गिर रहा ख्यातनाम विवि का ग्राफ

पत्रिका एक्सक्लूसिव अतुल पोरवाल उज्जैन.

विक्रम विश्वविद्यालय के कुल 238 कोर्स में से 141 में अब तक एक भी एडमिशन नहीं मिल सका। वहीं 35 पाठ्यक्रम ऐसे हैं, जिनमें प्रवेशित छात्रों की संख्या 5 से भी कम है। बता दें कि यूनिवर्सिटी का बड़ा रूप दिखाने के लिए पिछले दो साल से लगातार कोर्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब से ठीक तीन वर्ष पूर्व 53 पाठ्यक्रम की यूनिवर्सिटी अब 238 कोर्स की हो गई, लेकिन कागजों पर। अधिकांश कोर्स में छात्रों की रुचि नहीं होने से वे केवल संख्या दिखाने के काम आ रहे हैं। कोर्स बढ़ाने से ना तो समय पर परीक्षा हो पा रही हे और ना ही रिजल्ट जारी हो पा रहे। ऐसे में छात्र परेशान होकर आंदोलित होने को मजबूर हैं।

No admition between many new course in Vikram VV UJN MP