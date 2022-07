हॉस्टल का भाड़ा कम करने पर अब तक विचार नहीं, छात्र कर सकते हैं उग्र आंदोलन

- विक्रम विश्वविद्यालय हॉस्टल शुल्क बढ़ाने पर तीन दिन पहले एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने दिया था शुल्क वृद्धि कम करने का आवेदन

उज्जैन.

सात हजार रुपए साल से बढ़ाकर 14400 रुपए कर दिए जाने पर भड़के विद्यार्थियों ने तीन दिन पहले एबीवीपी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर भाड़ा कम करने की मांग की थी। इस दौरान आवेदन सौंप चार दिन में निर्णय लेने का निवेदन किया था और श्ह भी कहा था कि सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा। बावजूद इसके अब तक इस मसले पर कोई विचार नहीं किया गया।

बता दें कि तीन हॉस्टल का एक साथ रिनावेशन शुरू होने वाला है, जिससे वहां के छात्रों को भी नए शालिग्राम हॉस्टल में शरण लेना पड़ेगी। नए बने हॉस्टल का अब तक भाड़ा तय नहीं हुआ था, लेकिन पिछले सत्र से इसमें विद्यार्थियों को ७ हजार रुपए सालाना शुल्क पर प्रवेश मिल गया था। अब विक्रम विवि प्रबंधन ने इसकी दर तय कर अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें दो गुना से अधिक शुल्क को लेकर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है।

No idea yet on reducing hostel fare, students can do fierce agitation