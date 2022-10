खराब होने से पहले प्याज के चिप्स और पाउडर से घरेलु उद्योग चला रहा किसान

- तीन महीने पहले शुरू किया काम, अब तक ८५० क्विंटल प्याज की प्रोसेसिंग कर चुका जागरूक किसान

एक्सक्लूसिव



अतुल पोरवाल

उज्जैन.

मेहनत करने वाले के लिए कठिन राहें भी आसान हो जाती है। पूरे प्रदेश में जहां प्याज की कीमत नहीं मिलने से फेंकने की खबरें बाजार गर्म कर रही है, वहीं उज्जैन जिले के एक किसान ने जागरूकता दिखाते हुए प्याज का घरेलु उद्योग शुरू कर दिया। तीन माह पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना में शुरू किए फूड प्रोसेसिंग प्लांट में किसान अब तक ८५० क्विंटल प्याज की चिप्स व पाउडर बनाकर सप्लाय कर चुका है। अब तक अपने खेत की फसल को बाजार में बचने वाला किसान अब बाजर से प्याज खरीद रहा है।

यह कहानी उज्जैन जिले के छोटे से गांव भोलाखेड़ी के ४० वर्षीय युवा किसान सुरेश नागर की है। उसने तीन महीने पहले अपना फूड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया, जिसमें अब तक ८५० क्विंटल प्याज की प्रोसेसिंग से चिप्स व पाउडर बनाकर मसाला उद्योग में सप्लाय कर चुका है।

Onion reprocessing to chips and powder in Ujjain MP