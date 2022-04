प्र से प्रदूषण, प्र से ही प्राणवायु...संतुलन नहीं बना सके, भटकी जलवायु

गर्मी नहीं बरसेगी आग, अनुमान में तथ्यों पर ध्यान, शुरूआत में ही दिखी तल्खी

विश्व की कालगणना के प्रमुख केंद्र पर भीषण गर्मी का अनुमान, पर्यावरण के प्रति सतर्क नहीं हम

अतुल पोरवाल

उज्जैन.

विश्वभर में कालगणना का बड़ा केंद्र और मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी व ज्योतिषवाणी तथा गृहों के आधार पर भविष्यवाणी के प्रमुख केंद्र उज्जैन एक ऐसे ही वातावरण की ओर बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत का असर मार्च माह की गर्मी के तौर पर सामने आ गया है। बीते सालों में मार्च माह में जो अधिकतम तापमान आखिरी दिनों में दर्ज किया गया था, उसका आंकड़ा इस वर्ष मार्च माह के 18वें दिन ही दर्ज हो गया। मतलब साफ है कि करीब सप्ताह भर से ज्यादा की अवधि के साथ गर्मी ने बढ़कर दस्तक दे दी। इसका अनुमान भी आगे की राह और मुश्किल बता रहा है, क्योंकि उज्जैन में हम प्राणवायु और प्रकृति के बीच प्रदूषण की मार का संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं, इससे प्रदूषण की गर्मी बढ़ रही है।

Story of Invoirment in Ujjai MP,Story of Invoirment in Ujjai MP,Patrika Ujjain MP