नरवाई जलाने से शहर में 6 गुना बढ़ा प्रदूषण, घरों पर जम रही काली राख

पर्यावरण पर भारी पड़ रहा 'नरवाई का प्रदूषण'

चिंता - पीएम-2.5 का स्तर 354 तो पीएम-10 भी 227 माइक्रोन तक पहुंचा, जो मानक से पांच से छह गुना तक बढ़ा

परेशानी - लोगों के घरों पर जम रही कालिख, फेफड़ों में पहुंच रहे प्रदूषक तत्व

लापरवाही - जिम्मेदार एजेंसियां कार्रवाई की इच्छाशक्ति तक नहीं दिखा रही

उज्जैन. नरवाई या पराली जलाना प्रतिबंधित होने के बावजूद शहर के आसपास धड़ल्ले से जारी है। स्थिति यह है कि काली राख रहवासी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। यह मकानों पर काली परत चढ़ाने के साथ आबोहवा को जहरीला बना रहा है। गत 11 दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो सामने आता है कि जब-जब शहर के आसपास नरवाई जलती है, प्राणवायु में पीएम-2.5 और पीएम-10 की मात्रा 5 से 6 गुना तक बढ़ जाती है। बावजूद इसके जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और जनता जहरीली प्राणवायु ग्रहण करने को मजबूर है।

