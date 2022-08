लहसुन की भरी टोकरी से खाली हाथ किसान

- अच्छे उत्पादन के बाद भाव गिरने से परेशान किसान, रखरखाव पड़ रहा भारी

उज्जैन.

औषधीय फसल के रूप में पहचानी जाने वाली लहसुन फिलहाल किसानों की आंखों से आंसू टपका रही है। व्यावसायिक खेती के रूप में पहचानी जाने वाली लहसुन की खेती जिले भर के ५२ हजार किसान २७१०० हेक्टेयर पर कर रहे हैं। वर्ष २०२१-२२ में इसका कुल उत्पादन भी ३ लाख ३८ हजार ७५० मीट्रिक टन रहा, लेकिन अब भाव नहीं मिलने से इसका रखरखाव भी भारी पड़ रहा है। किसान बारिश में इसे सढऩे से बचाने के लिए औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर है, वहीं कई किसान इसे फेंक रहे हैं। कुलमिलाकर लहसुन से भरी टोकरी के बावजूद किसान खाली हाथ हैं।

Price drop of Garlic to farmer upset in Ujjain MP