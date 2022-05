दसवीं के 99 हाईस्कूलों का रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम, हासें के 7 स्कूल भी पिछड़े

बड़ी गिरावट वाले स्कूल प्राचार्यों से जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे वन टू वन समीक्षा, जल्द होगी बैठक, कार्रवाई की भी संभावना

Published: May 02, 2022 03:54:15 pm

उज्जैन. बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूलों के बिगड़े परिणाम की व्यक्तिगत छंटनी के बाद यह सामने आया कि १०वीं के 99 ऐसे स्कूल हैं, जिनका रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम रहा। इसी तरह 7 हायर सेकेंडरी स्कूल भी रिजल्ट में 30 प्रतिशत से कम रहे। जिनके प्राचार्य व प्रधानाध्यापक से जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा वन टू वन समीक्षा करेंगे। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन इसी सप्ताह में इनकी खिंचाई होगी। बैठक लेकर जिला शिक्षा अधिकारी इनसे इसका कारण जानेंगे और भविष्य में इस तरह की गलती ना होने पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि जिले भर में 203 हाई स्कूल तथा 105 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 203 हाई स्कूलों में से 99 ऐसे स्कूल सामने आए, जिनका परिणाम 30 प्रतिशत से भी कम रहा। इनमें सबसे अधिक स्कूल ग्रामीण हैं, जहां पढ़ाई के नाम पर डब्बा गोल रहा। 10वीं के रिजल्ट में सबसे खराब स्थिति बडऩगर विकास खंड के बमनापाती हाई स्कूल की है, जहां के 23 विद्यार्थियों में से केवल एक ही पास हो सका है। इससे स्कूल का परिक्षा परिणाम केवल 4.35 प्रतिशत रहा। इसके अलावा खाचरौद विखं के चिरोला छोटा हाई स्कूल का 10 प्रतिश, महिदपुर विखं के इंदौख स्कूल का 10.20 प्रतिशत, महिदपुर विखं के ही डेलची बुजूर्ग स्कूल का 10.64 प्रतिशत, घट्टिया विखं के अमोदिया स्कूल का रिजल्ट 11.11 प्रतिशत रिजल्ट रहा। ऑफलाइन पढ़ाई के बावजूद इतनी गिरी हुई स्थिति को लेकर जिशिअ इनके प्राचार्य व प्रधानाध्यपकों से वन टू वन समीक्षा कर खराब रिजल्ट का कारण जानेंगे। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

