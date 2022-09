उज्जैन में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की तैयारी, नहीं मिल रही जगह

- दूसरे चरण में प्रदेश के प्रत्येक पर्यटक व धार्मिक नगरों में स्थापित होगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन

पत्रिका एक्सक्लूसिव

अतुल पोरवाल उज्जैन.

प्रदेश भर के लिए अब तक अनुमानित पूर्वानुमान भोपाल के फोरकास्ट सेंटर (मौसम केंद्र) से जारी किए जाते हैं। जबकि हर जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित होना चाहिए। हालांकि अधिकांश जिलों में मौसम मापी मशीने लगी हुई है, लेकिन खराब होने से इन्हें बदलकर ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन के रूप में विकसित किय जाना है। पहले चरण में देशभर के २०० स्टेशनों में मप्र के १६ जिलों में ऑटो वेदर स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, लेकिन उज्जैन अब भी इससे दूर है। बता रहे हैं कि प्रशासकीय अनदेखी से जगह नहीं मिलने से इसका इंस्टालेशन पेंडिंग है।

मौसम विभाग के पुणे मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सेकेंड फेस में मप्र के सभी पर्यटक व धार्मिक शहरों में ऑटठोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में प्रदेश के करीब १६ जिलों में इसका इंस्टालेशन किया जा चुका है। इनमें प्रदेश की राजधानी भोपाल संभाग का सबसे पहला ऑटो वेदर स्टेशन राजगढ़ में स्थापित किया गया था। आधुनिक तकनीक से समावेशित इस स्टेशन से रियल टाइम फोरकास्ट, मौसमी पूर्वानुमान, फसल कीट व रोग प्रबंधन की जानकारी मिलेगी। वहीं संयंत्र के ऑटो अपडेट डाटा के आधार पर सरकार व बीमा कंपनियां फसल बीमा का लाभ तय कर सकेंगी। इस स्टेशन से नमी, हवा, मिट्टी के तापमान व धूप की भी सटीक जानकारी मिलेगी।

Soon possible Automatic weather machine install in Ujjain MP